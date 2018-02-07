Патрис Эвра подписал контракт с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» объявил о соглашении с экс-защитником «МЮ» и «Марселя» Патрисом Эвра. Француз подписал с «молотобойцами» контракт до конца сезона-2017/18. Патрис выбрал 27-й игровой номер.

«Я счастлив стать «молотком» и вернуться в Премьер-лигу. Я люблю эту игру.

Удивительно вернуться в футбол, и я благодарен «Вест Хэму» за шанс, который они предоставили мне, чтобы выполнить свою работу», – заявил Эвра.

В ноябре 2017 года «Марсель» разорвал контракт с Эвра после того, как тот ударил фаната перед матчем Лиги Европы против «Витории Гимарайнш».

Патрис провел 273 игры в АПЛ в футболке «Манчестер Юнайтед».

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