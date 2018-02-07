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Тибо Куртуа: «Мадрид находится в моем сердце, но я сосредоточен на «Челси»

Куртуа: «Мадрид находится в моем сердце, но я сосредоточен на «Челси»
Eurosport

19 мин. назад

Бельгийский кипер часто летает в испанскую столицу, но вовсе не на переговоры.

Тибо Куртуа объявил о намерении продлить контракт с «Челси».

«Мы договорились о новой встрече в феврале, поскольку у клуба в январе были более неотложные вопросы. Напряжения никакого нет, потому что сейчас мой контракт рассчитан до 2019 года.

Если все будет нормально – продлю договор. Я счастлив в «Челси» и четко вижу, что клуб хочет завоевать еще много трофеев. Клуб хочет продлить контракт и со мной, и с Эденом Азаром.

«Реал» и мои частые поездки в Мадрид? Ситуация такова, что мои дети живут с их матерью в Мадриде. Я каждый день общаюсь с дочерью по FaceTime, но мой сын еще слишком мал для этого.

Я езжу в Мадрид при каждом удобном случае. Это непростая ситуация, но Мадрид находится в моем сердце. Думаю, все согласятся, что это логично. Я понимаю, что все слухи связаны с поисками «Реалом» нового вратаря. Но я сосредоточен на «Челси», – сказал Куртуа AS.

  • Куртуа выступает за «Челси» с 2014 года.
  • В сезоне-2017/18 Тибо отыграл 33 матча, пропустил 32 гола и 15 раз отстоял на ноль.

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