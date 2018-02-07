«Челси» уволил Боаша и Ди Маттео после матчей с «Вест Бромвичем». Это следующий соперник «синих»

В ближайшем туре Премьер-лиги «Челси» сыграет дома с «Вест Бромвичем». Это очень плохой знак для Антонио Конте, над которым уже сгустились тучи.

После проигранных «дроздам» матчей из «Челси» выгнали предшественников итальянца Андре Виллаш-Боаш и Роберто ди Маттео. В случае неудачного результата Конте, вокруг которого активно ведутся разговоры об увольнении, вероятно, разделит их участь.

С начала нового года «Челси» выиграл лишь один матч в пяти турах чемпионата Англии и вылетел из Кубка английской Лиги, уступив «Арсеналу».

По информации инсайдеров, у Конте конфликт с командой, хотя Сесар Аспиликуэта это опроверг.

Матч «Челси» – «Вест Бромвич» состоится 12 февраля.

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