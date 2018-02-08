Кипер «Сити» Эдерсон: «Если нужно, я сыграю полузащитника. Я даже забивал со штрафных»

Голкипер «горожан» прекрасно играет ногами – за это его и полюбил Хоспе Гвардиола. В интервью журналу FourFourTwo Эдерсон сообщил, что потеснит Кевина де Брёйне или Фернандиньо, если что.

«Когда я играл в молодежных командах «Бенфики», меня всегда ставили в центр поля, если кого-то не хватало. И я там выглядел достойно. Так что, если нужно, я сыграю полузащитника. Это нелегко, особенно в Премьер-лиге, но я думаю, что справлюсь с этим.

Есть определенные вещи, над которыми я работаю еще с «Сан-Паулу» и все время стараюсь их улучшить. Например, еще в академии я много играл ногами. Я даже забавил со штрафных. Один тренер заставил меня попробовать, я забил несколько раз, и все изменилось. Но сейчас я больше этого не делаю. У «Сити» полно специалистов в этой области», – сказал Эдерсон.

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 13 очков от «Манчестер Юнайтед» (69 против 56).

Эдерсон заменил в воротах «горожан» Клаудио Браво, который вытеснил Джо Харта.

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