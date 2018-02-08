Мохамед Салах из «Ливерпуля»: «Сейчас лучший момент моей карьеры. Я хочу обогнать Харри Кейна»

Мохамед Салах забил 21 гол и конкурирует за звание лучшего бомбардира сезона с Харри Кейном (22), Эдинсоном Кавани (21) и Лео Месси (20).

«Пока что это лучший момент моей карьеры. Я всегда забивал, за кого бы ни играл. Но в этом году залетает гораздо, гораздо больше. Но для меня это не сюрприз.

Перед приездом в «Ливерпуль» я много общался с Юргеном Клоппом. Он помог мне быстро адаптироваться в команде и на поле. Нам очень хорошо работается.

Сейчас мои цели – удержать хорошие позиции в АПЛ и помочь моей сборной с преодолением первой стадии ЧМ в России.

Харри Кейн? Он отличный игрок, за последние два года он уже был лучшим бомбардиром. Он играет «девятку» и получает больше шансов, чем я. Я хочу обогнать его», – сказал Салах.

Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017-го, сумма трансфера составила 42 миллиона евро.

Харри Кейн и Мохамед Салах сыграют на чемпионате мира в России летом 2018-го.

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