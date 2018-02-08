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Мирча Луческу: «Фред перейдет в «Манчестер Сити»
«Шахтер» снова поставляет звезд в АПЛ.
Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился инсайдом о возможном трансфере полузащитника Фреда в «Манчестер Сити».
«Лучший игрок «Шахтера» – это центральный полузащитник Фред. Слева он играл немного беспорядочно, поэтому я перевел его в центр.
Он перейдет в «Манчестер Сити», как Фернандиньо», – сказал Луческу.
- «Манчестер Сити» собирался купить Фреда в январе 2018 года, но в последний день трансферного окна переключил внимание на Рияда Мареза из «Лестера». Марез в итоге никуда не ушел.
- Стоимость Фреда по данным Transfermarkt.de – 19 млн евро. Сумма потенциального трансфера бразильца в Манчестер – 35 млн.
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