Мирча Луческу: «Фред перейдет в «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился инсайдом о возможном трансфере полузащитника Фреда в «Манчестер Сити».

«Лучший игрок «Шахтера» – это центральный полузащитник Фред. Слева он играл немного беспорядочно, поэтому я перевел его в центр.

Он перейдет в «Манчестер Сити», как Фернандиньо», – сказал Луческу.

«Манчестер Сити» собирался купить Фреда в январе 2018 года, но в последний день трансферного окна переключил внимание на Рияда Мареза из «Лестера». Марез в итоге никуда не ушел.

Стоимость Фреда по данным Transfermarkt.de – 19 млн евро. Сумма потенциального трансфера бразильца в Манчестер – 35 млн.

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