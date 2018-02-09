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Трансфер Лапорта в «Сити» спас первый клуб защитника от банкротства. Ему прилетели 650 тысяч евро
Отличные новости для команды из французского подземелья.
Благодаря 650 тысячам евро «Ажен» – первый клуб левши, который по итогам первого круга чемпионата Испании отдал больше всех дальних передач – избежал банкротства, пишет The Telegraph.
Любительский клуб выступает в восьмом дивизионе Франции.
- Лапорт, родившийся в Ажене, тренировался в одноименном клубе с 12 до 16 лет.
- 650 тысяч евро – бюджет «Ажена» на четыре года.
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