Getty Images

Трансфер Лапорта в «Сити» спас первый клуб защитника от банкротства. Ему прилетели 650 тысяч евро

Трансфер Лапорта в «Сити» спас первый клуб защитника от банкротства. Ему прилетели 650 тысяч евро
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Отличные новости для команды из французского подземелья.

Благодаря 650 тысячам евро «Ажен» – первый клуб левши, который по итогам первого круга чемпионата Испании отдал больше всех дальних передач – избежал банкротства, пишет The Telegraph.

Любительский клуб выступает в восьмом дивизионе Франции.

  • Лапорт, родившийся в Ажене, тренировался в одноименном клубе с 12 до 16 лет.
  • 650 тысяч евро – бюджет «Ажена» на четыре года.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Самая дорогая Олимпиада в истории и еще 5 жгучих фактов о Зимних Играх

02:19
Популярные видео
Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка
15 918 просмотров05/02 в 17:43
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
2 483 просмотров05/02 в 17:37
А еще вам может понравиться