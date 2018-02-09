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Полузащитник «Лестера» Рияд Марез прекратил бойкот и вернулся к тренировкам
Алжирец одумался после солидного штрафа.
В январское трансферное окно «Лестер» не отпустил ключевого полузащитника Рияда Мареза в «Манчестер Сити», после чего алжирец отказался от тренировок с командой.
«Лестер» оштрафовал игрока за прогулы на 273 тысячи евро, сообщает Sky Sports. Только после этого Рияд одумался и вернулся к тренировкам.
Марез сможет сыграть против «Манчестер Сити» 10 февраля.
- В нынешнем сезоне на счету алжирца 8 голов и 7 результативных передач в 24 матчах АПЛ.
- «Сити» предлагал за Мареза 74 млн евро плюс одного из своих игроков, но «Лестер» требовал 108 млн.
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