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Полузащитник «Лестера» Рияд Марез прекратил бойкот и вернулся к тренировкам

Марез прекратил бойкот и вернулся к тренировкам
Eurosport

3 ч. назад

Алжирец одумался после солидного штрафа.

В январское трансферное окно «Лестер» не отпустил ключевого полузащитника Рияда Мареза в «Манчестер Сити», после чего алжирец отказался от тренировок с командой.

«Лестер» оштрафовал игрока за прогулы на 273 тысячи евро, сообщает Sky Sports. Только после этого Рияд одумался и вернулся к тренировкам.

Марез сможет сыграть против «Манчестер Сити» 10 февраля.

  • В нынешнем сезоне на счету алжирца 8 голов и 7 результативных передач в 24 матчах АПЛ.
  • «Сити» предлагал за Мареза 74 млн евро плюс одного из своих игроков, но «Лестер» требовал 108 млн.

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