Eurosport

Mundo Deportivo: «Арсенал» хочет перехватить Луиса Энрике у «Челси»

Mundo Deportivo: «Арсенал» хочет перехватить Луиса Энрике у «Челси»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

В Северном Лондоне ищут замену Арсену Венгеру.

«Арсенал» рассматривает бывшего тренера «Барселоны» Луиса Энрике как возможного сменщика Арсена Венгера, сообщает Mundo Deportivo. Поспособствовать назначению испанца может спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи, который работал с Энрике в «Барселоне».

Еще одним претендентом на Энрике является «Челси», который, скорее всего, расстанется с Антонио Конте.

  • Арсен Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года.
  • Луис Энрике отработал в «Барселоне» 3 сезона и выиграл Лигу чемпионов, 2 Примеры и 3 Кубка Короля, а также клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Самая дорогая Олимпиада в истории и еще 5 жгучих фактов о Зимних Играх

02:19
Популярные видео
Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка
15 900 просмотров05/02 в 17:43
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
2 477 просмотров05/02 в 17:37
А еще вам может понравиться