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Mundo Deportivo: «Арсенал» хочет перехватить Луиса Энрике у «Челси»
В Северном Лондоне ищут замену Арсену Венгеру.
«Арсенал» рассматривает бывшего тренера «Барселоны» Луиса Энрике как возможного сменщика Арсена Венгера, сообщает Mundo Deportivo. Поспособствовать назначению испанца может спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи, который работал с Энрике в «Барселоне».
Еще одним претендентом на Энрике является «Челси», который, скорее всего, расстанется с Антонио Конте.
- Арсен Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года.
- Луис Энрике отработал в «Барселоне» 3 сезона и выиграл Лигу чемпионов, 2 Примеры и 3 Кубка Короля, а также клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
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