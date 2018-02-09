Mundo Deportivo: «Арсенал» хочет перехватить Луиса Энрике у «Челси»

«Арсенал» рассматривает бывшего тренера «Барселоны» Луиса Энрике как возможного сменщика Арсена Венгера, сообщает Mundo Deportivo. Поспособствовать назначению испанца может спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи, который работал с Энрике в «Барселоне».

Еще одним претендентом на Энрике является «Челси», который, скорее всего, расстанется с Антонио Конте.

Арсен Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года.

Луис Энрике отработал в «Барселоне» 3 сезона и выиграл Лигу чемпионов, 2 Примеры и 3 Кубка Короля, а также клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

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