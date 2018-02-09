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Мохамед Эль-Ненни: «Арсенал» все еще может выиграть АПЛ»
Врача, пожалуйста.
Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни прокомментировал позиции «Арсенала» в английской Премьер-лиге.
«Нет ничего невозможного в том, чтобы выиграть АПЛ. У нас все еще есть шанс побороться за титул, мы должны сражаться до конца, может произойти много сюрпризов.
Если у нас не получится сразиться за чемпионство в этом сезоне, нам нужно будет подготовиться к следующему. Но сейчас мы думаем только о том, чтобы финишировать как можно выше в лиге», – сказал Эль-Ненни.
- «Арсенал» находится ближе к 18-му месту (21 очко отрыва), чем к первому (24 очка).
- Статистика Эль-Ненни в АПЛ-2017/18 – 7 матчей и один ассист.
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