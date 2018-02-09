Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон: «Я не жму руку Почеттино»

Корейский форвард Хынмин Сон рассказал о ритуале рукопожатий в «Тоттенхэме».

«Люди говорят, что это все придумал я, но мне кажется, что их придумал Деле Алли, – поделился корейский страйкер. – Для меня рукопожатия – особенная штука. Парни для меня не просто партнеры по команде, они еще и друзья. Поэтому у меня для каждого есть персональное рукопожатие, надеюсь, остальным это нравится».

Сон признался, что для Маурисио Почеттино у него нет особого ритуала.

«Я не жму руку боссу. Я просто говорю ему: «Привет». Мне слишком страшно предлагать ему подобные вещи», – сказал игрок.

Статистика Хынмин Сона в АПЛ-2017/18 – 8 голов и 4 ассиста.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ и имеет на счету 49 очков.

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