Гвардиола – о количестве запасных на матч с «Лестером»: «Гари Невилл будет доволен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о количестве запасных, которых он планирует заявить на матч 27-го тура АПЛ против «Лестера».

«На матч с «Лестером» у нас в заявке будет 18 игроков. Гари Невилл будет доволен.

В матче не примут участия Давид Сильва, Лерой Сане и Габриэл Жезус. Что касается полузащитника «Лестера» Рияда Мареза, то, надеюсь, он сыграет или вернется в строй команды как можно скорее», – цитирует Гвардиолу Marca.

На игру 26-го тура против «Бернли» Гвардиола заявил шестерых запасных вместо семи. Гари Невилл чуть позже сказал, что это решение «похоже на протест».

«Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ с отрывом от «Манчестер Юнайтед» в 13 очков.

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