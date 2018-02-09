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Мохамеду Салаху осталось 2 точных страйка, чтобы побить рекорд АПЛ по голам левой ногой

Салаху осталось 2 точных страйка, чтобы побить рекорд АПЛ по голам левой ногой
Eurosport

10 ч. назад

Еще даже не середина февраля, а египтянин уже бьет вечные рекорды.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил уже 18 голов левой ногой в чемпионате Англии-2017/18.

Максимальное количество голов левой ногой в одном сезоне АПЛ – 19. Это достижение принадлежит Робби Фаулеру.

Салаху осталось всего 2 точных страйка левой, чтобы побить рекорд, установленный Фаулером в 1995 году.

  • Общая статистика Салаха в АПЛ-2017/18 – 21 гол и 7 ассистов.
  • «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице и имеет на счету 51 очко.

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