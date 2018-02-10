ABC.es: агенты просят Леви не продавать Харри Кейна в «Реал» к дедлайну, как Модрича и Бэйла

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви установил цену на нападающего Харри Кейна. Бизнесмен требует за форварда 200 миллионов евро. Леви рассчитывает отбить часть денег, потраченных на новый стадион. Арена «шпор» стоит 807 миллионов евро.

Кейн хочет перейти в мадридский «Реал». «Его семья и друзья советуют футболисту отправиться в лучший футбол мира без промедлений», – цитирует окружение Харри ABC.es. – «Нельзя ждать следующего года, этот поезд не приходит несколько раз, он не вернется».

Представители Кейна ведут переговоры с Даниэлем Леви, чтобы президент клуба не блокировал переход до конца трансферного окна, как это происходило с Лукой Модричем и Гаретом Бэйлом. Сам Леви предпочитает отдать форварда в «Реал», а не в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед», также интересующиеся игроком, чтобы не усиливать конкурентов по АПЛ.

Харри Кейн подписал контракт с «Тоттенхэмом» в декабре 2016 года, соглашение действует до 2022 года. По договору со «шпорами» он получает 6 миллионов евро за сезон.

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