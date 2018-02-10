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Ян Вертонген: «Отказал «Арсеналу», чтобы перейти в «Тоттенхэм»
Важное решение, которое лишило Арсена Венгера топ-центрбека.
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген сообщил, что в 2012 году у него был оффер от «Арсенала».
«Переход был настолько близко, насколько возможно, – цитирует Вертонгена The Mirror. – Мой агент приезжал на базу «Арсенала», я сам там не был, но все было сделано с большим уважением. В конце мне нужно было принять решение, и я выбрал «Тоттенхэм». Мне кажется, все вышло отлично. Я чувствовал, что перехожу в отличную команду с грандиозными планами, и личные разговоры с людьми из «шпор» прошли великолепно. Последовал инстинкту, внутреннему голосу и согласился».
- Ян Вертонген присоединился к «Тоттенхэму» из «Аякса» в 2012 году.
- Ранее бельгиец говорил о том, что не перешел в «Арсенал» из-за желания «канониров» использовать его в опорной зоне. Сам футболист хотел играть в центре обороны.
«Тоттенхэм» – «Арсенал»: перед матчем
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