Getty Images
Сербский игрок «Кристал Пэлас»: «Войны делают людей сильнее»
Даже в таком ужасном феномене, как война, Лука Миливоевич нашел плюсы.
Полузащитник «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич рассказал о своем детстве и отношении к войне.
«Я помню, как стоял в очереди два часа, чтобы купить один ломтик хлеба, а потом я стоял в другой очереди, чтобы взять два литра масла. Мне было шесть или семь лет. Клянусь.
Это учит тебя уважать многие вещи. Я уважаю жизнь и деньги. И семью, конечно же.
За последние 30 лет мы пережили три войны, и люди стали сильнее после них. Войны учат выживанию. Пережить три войны – это безумие», – приводит слова Миливоевича The Times.
- «Кристал Пэлас» идет 14-м в АПЛ-2017/18.
- Лука Миливоевич сыграл 24 матча в чемпионате Англии и забил 6 мячей.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте