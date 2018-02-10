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Сербский игрок «Кристал Пэлас»: «Войны делают людей сильнее»

Сербский игрок «Кристал Пэлас»: «Войны делают людей сильнее»
Eurosport

35 мин. назад

Даже в таком ужасном феномене, как война, Лука Миливоевич нашел плюсы.

Полузащитник «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич рассказал о своем детстве и отношении к войне.

«Я помню, как стоял в очереди два часа, чтобы купить один ломтик хлеба, а потом я стоял в другой очереди, чтобы взять два литра масла. Мне было шесть или семь лет. Клянусь.

Это учит тебя уважать многие вещи. Я уважаю жизнь и деньги. И семью, конечно же.

За последние 30 лет мы пережили три войны, и люди стали сильнее после них. Войны учат выживанию. Пережить три войны – это безумие», – приводит слова Миливоевича The Times.

  • «Кристал Пэлас» идет 14-м в АПЛ-2017/18.
  • Лука Миливоевич сыграл 24 матча в чемпионате Англии и забил 6 мячей.

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