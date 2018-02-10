Большое заявление Рияда Мареза. Он опровергает информацию о бойкоте тренировок «Лестера»

«В последние 10 дней личности, называвшие себя моими друзьями, рассказывали обо мне много историй, хотя ничего не знали о сложившейся ситуации.

На основе этих слов многие сделали неверные предположения о произошедшем, не проверяя все факты. Я хочу прояснить ситуацию и рассказать, что озвученные в прессе причины, по которым я пропустил тренировки клуба, абсолютно ошибочны.

Ни я, ни мои представители не давали никаких комментариев по ситуации, поэтому все эти истории в прессе не имеют под собой никаких оснований. Руководство «Лестера» всегда было в курсе сложившейся ситуации, об этом сообщал им либо я лично, либо мои агенты.

Я был частью команды «Лестера», которая добилась огромного успеха, выйдя в премьер-лигу, а потом одержав победу в АПЛ.

Мои намерения никогда не менялись, я всегда выкладываюсь на все 100 на поле за свой клуб, болельщиков и партнеров по команде. На сегодняшний день и в будущем ничего не изменится. Будьте уверены, что я продолжу делать все для успеха «Лестера», – приводит слова Мареза Goal.com

Ранее медиа сообщали о бойкоте Марезом тренировок, связанным с нежланием «Лестера» отпустить его в «Сити».

В 24 матчах АПЛ-2017/18 Рияд забил 8 мячей и дал 10 ассистов.

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