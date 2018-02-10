«Тоттенхэм» и «Арсенал» побили рекорд посещаемости Премьер-лиги

«Тоттенхэм» и «Арсенал» открыли на «Уэмбли» 27-й тур чемпионата Англии-2017/18.

Посмотреть дерби Северного Лондона на главном стадионе страны пришли 83 222 человека. Это новый рекорд посещаемости Премьер-лиги.

«Шпоры» бьют рекорд в третий раз за сезон. АПЛ уже праздновала самую высокую посещаемость 22 октября 2017 года («Тоттенхэм» – «Ливерпуль»; 80 827) и 31 января 2018 года («Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»; 81 978).

До этого рекорд держался 10 лет – 31 марта 2007 года на матч «МЮ – «Блэкберн» пришли 76 069 человек.

«Тоттенхэм» победил «Арсенал» благодаря голу Харри Кейна на 49-й минуте – 1:0. Для него это седьмой гол в семи матчах с «канонирами».

«Шпоры» вышли на третье место с 52 очками. «Арсенал» идет шестым (45 баллов).

«Уэмбли» рассчитан на 90 тысяч зрителей.

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