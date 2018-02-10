«Тоттенхэм» все круче «Арсенала». Что должно произойти, чтобы «гуннеры» вернули север Лондона себе

«Арсенал» – лучший клуб Лондона только для фанатов «канониров». Их вера в этот далекий от реальности завет совсем скоро дойдет до абсурда в стиле «Спартак» – лучший клуб России». Разница лишь в том, что чемпионство лондонцы брали с большей помпой и исторически позже.

Страсть по историческим хитросплетениям – болезнь современного мира. Люди дистанцируются от дня сегодняшнего и копаются во вчерашних успехах, забывая, что человечество давно уже готово к освоению Марса, а не первому выходу в открытый космос.

«Арсенал»-2018 не лучший клуб севера британской столицы, и на это указывают все факты. Статистика? В таблице «шпоры» везут оппонентам уже 7 очков. Качество игры? Трио Кейн-Алли-Эриксен с поддержкой корейской ядерной бомбы Сона переиграли атакующий блок Арсена не только в очной встрече, но и на дистанции. Харри – лучший бомбардир АПЛ, Деле и Кристиан – в топе ассистентов. Мощная арена? «Уэмбли», заполненный 83 222 зрителями тоже внушительнее «Эмирейтс».

«Канонирам» нужно скорее освободиться от прошлого, которому Венгер, видимо, продал душу, и снова захватить лидерство. Что точно поможет Арсену? Продажа Кейна в «Реал», например. Флорентино Перес мечтает о переезде британского викинга на «Сантьяго Бернабеу», но топ-менеджмент «Тоттенхэма» просит за него не меньше Неймара, который входит в тот же шорт-лист. «Арсеналу» пора скинуться Пересу на шоппинг, чтобы ослабить оппонента, иначе – беда.

Решение №2 – уволить старика Венгера. После влета главным врагам соцсети точно заполонит шумевший год назад #WengerOut, и теперь действия вполне могут переехать в реальную плоскость. Арсен – пленник кубковых побед (финал Кубка Лиги против «МС» есть и в этом сезоне), «Арсенал» – французского коуча. Разрыв союза – верный шаг на пути к нормальным трофеям.

Трансферная печаль «Арсенала» на протяжении многих лет мозолила все места болельщикам «канониров», но зима-2018 их наконец-то осчастливила. Мхитарян и Обамеянг прикатили в Лондон в разных статусах, но с общей целью – поднять «Арсенал» в топ-4. Армяно-габонского запала хватило только на серый «Эвертон», а уже «Тоттенхэм» потерял в матче нервных клеток меньше, чем сборная России – численности олимпийского состава. Единственный опасный момент в основное время создал отскок и Джек Уилшер, который вытянул Льориса в струнку, но только для того, чтобы Уго намертво схватил мяч и усмехнулся в ответ.

«Тоттенхэм» – команда экстремальных минут. Гол на 11-й секунде в ворота «МЮ» – легко. Перестрелка с пенальти и обменом голами в дополнительное время с «Ливерпулем» – стиль жизни. С «Арсеналом» история светила грустным концом, но Александр Ляказетт запорол выход один в один. И в этом тоже весь «Арсенал». 0 опасных моментов своими силами, максимум веры в везение, и это не уровень лучшей команды Северного Лондона.

Лучшая команда не скупает всех креативщиков рынка, а поддерживает баланс. Давинсон Санчес устроил фейерверк привозов с «Ливерпулем», а через неделю вышел в дерби и убил атакующий напор Обамеянга. Дэвис и Триппьер перекусили Озилом и Мхитаряном, а четверка атаккеров получила свободу на флангах (Генрих возомнил себя Криштиану и вяло отрабатывал назад) и привычные пустоты между линиями.

От позора против Венгера спас Чех, который хоть и продлил серию из девяти матчей с пропущенными, но засэйвил шесть попыток «шпор». «Тоттенхэм» атаковал настолько комплексно и люто, что по воротам не пробил только Льорис и Бен Дэвис, сделавший вместо этого ассист. Есть еще вопросы по исходу матча?

«Пушкари» иногда еще зажигают в больших матчах, но все чаще прикидываются Месутом Озилом. «Тоттенхэм» же в спаррингах с «МЮ», «Ливерпулем» и «Арсеналом» выжал семь очков и забрался на третью строчку.

Почеттино привел команду в оптимальные кондиции к ЛЧ, а где-то в Турине уже не совсем рады жеребьевке. «Арсенал» же ждет трип в Швецию. Такому «Арсеналу» в зимней заснеженной Скандинавии самое место.

«Тоттенхэм» – «Арсенал» – 1:0

Таблица АПЛ, в которой «Арсеналу» далеко даже до привычной четверки