Eurosport
Убийственный гол Харри Кейна, решивший дерби на глазах 82-тысячного «Уэмбли»
Команда Арсена Венгера в нокауте.
«Тоттенхэм» понизил шансы «Арсенала» занять четвертое место победой в матче 27-го тура Премьер-лиги – 1:0.
«Канониры» продержались 49 минут, но в начале второй тайма судьбу матча решил Харри Кейн, выпрыгнувший на две головы выше Лорана Косьельни.
- Кейн забил седьмой гол в семи матчах с «Арсеналом». Чаще в дерби Северного Лондона отличался только Эммануэль Адебайор, выступавший за обе команды.
- Перед субботним дерби «Арсенал» выиграл девять матчей на «Уэмбли» подряд.
- Победа подняла команду Маурисио Почеттино на третье место.
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