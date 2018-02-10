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Убийственный гол Харри Кейна, решивший дерби на глазах 82-тысячного «Уэмбли»

Убийственный гол Кейна, решивший дерби на глазах 82-тысячного «Уэмбли»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Команда Арсена Венгера в нокауте.

«Тоттенхэм» понизил шансы «Арсенала» занять четвертое место победой в матче 27-го тура Премьер-лиги – 1:0.

«Канониры» продержались 49 минут, но в начале второй тайма судьбу матча решил Харри Кейн, выпрыгнувший на две головы выше Лорана Косьельни.

  • Кейн забил седьмой гол в семи матчах с «Арсеналом». Чаще в дерби Северного Лондона отличался только Эммануэль Адебайор, выступавший за обе команды.
  • Перед субботним дерби «Арсенал» выиграл девять матчей на «Уэмбли» подряд.
  • Победа подняла команду Маурисио Почеттино на третье место.

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