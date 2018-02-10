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Кипер «Арсенала» Петр Чех впервые в карьере пропустил в девяти матчах одного турнира подряд

Чех впервые в карьере пропустил в девяти матчах одного турнира подряд
Eurosport

1 час назад

Черная полоса.

«Арсенал» проиграл лондонское дерби против «Тоттенхэма» в рамках 27-го тура чемпионата Англии – 0:1.

Одним из главных неудачников дня стала вратарь Петр Чех, который пропустил в девятом матче Премьер-лиги подряд. Это худшая серия в рамках одного турнира в карьере 35-летнего кипера.

  • За эти 9 матчей у «Арсенала» накопились по 3 победы, ничьи и поражения.
  • В последний раз Петр не пропустил 16 декабря в матче с «Ньюкаслом» (1:0).
  • В 27 турах чемпионата Англии-2017/18 Чех 9 раз отстоял на ноль и пропустил 36 мячей.

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