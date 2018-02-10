Варди – первый, кто в одном сезоне забил «Арсеналу», «Челси», «Ливерпулю», «МЮ», «МС» и «Тоттенхэму»

«Лестер» проиграл на выезде «Манчестер Сити» в матче 27-го тура АПЛ со счетом 1:5. Единственный гол в состав «лис» забил Джейми Варди, установивший фантастическое достижение.

В чемпионате Англии-2017/18 Варди забил и «Сити», и «Арсеналу» (дважды), и «Челси», и «Ливерпулю» (дважды), и «Манчестер Юнайтед», и «Тоттенхэму». Никому прежде такое не удавалось.

Варди забил 8 голов в 10 матчах против команд топ-6, и только 5 – в оставшихся 16 играх.

«Лестер» занимает восьмое место в турнирной таблице.

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