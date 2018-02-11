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Покер Агуэро и другие важные цифры о выносе чемпионами-2018 чемпионов-2016

Покер Агуэро и другие важные цифры о выносе чемпионами-2018 чемпионов-2016
Руслан Хрипун

5 ч. назад

Потрясающий перфоманс аргентинского волшебника в матче «Манчестер Сити» и «Лестера».

  • 1. Агуэро – первый игрок в АПЛ, трижды забивший четыре и более мяча в одном матче. Помимо этого аргентинец оформил в чемпионате Англии восемь хет-триков.
  • 1. Варди – первый игрок в истории АПЛ, забивший в одном сезоне всей большой шестерке: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу», «Челси», «Ливерпулю» и «Тоттенхэму».
  • 2. Стерлинг – автор двух самых быстрых голов «Сити» в этом сезоне. Рахим положил «Уотфорду» на 38 секунде, «Лестеру» – на 125-й.
Рахим Стерлинг

Рахим СтерлингGetty Images

  • 3. Де Брёйне впервые отдал три голевые передачи в одной игре за «Манчестер Сити».
  • 4. Джейми Варди забил в четвертой игре подряд. У нападающего сборной Англии впервые такая продолжительная серия с сезона-2015/16, когда он оформил голевую серию из 11 матчей.
  • 4. Кун – четвертый игрок в истории АПЛ, забивший 20+ мячей в четырех сезонах подряд. Ранее подобную стабильность демонстрировали Алан Ширер, Тьерри Анри и Харри Кейн.
Джейми Варди и Кевин Де Брёйне

Джейми Варди и Кевин Де БрёйнеGetty Images

  • 7. Серхио Агуэро продлил забивную серию на «Этихаде» до семи матчей во всех турнирах.
  • 19. Игроки «Сити» пробили 19 раз по воротам «Лестера», гости – всего один.
  • 23. «Манчестер Сити» выиграл 23 матча из 27 в чемпионате-2017/18 – столько же побед команда Гвардиолы одержала за весь прошлый сезон.
  • 26. «Горожане» увеличили беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ до 26 матчей (+21 =5).
  • 74. С момента дебюта в АПЛ в 2012 году Рахим Стерлинг поучаствовал в 74 мячах (46 голов + 28 ассистов). Только два английских игрока за это вермя имеют лучшие показатели – Уэйн Руни (208+103) и Харри Кейн (101+13).
  • 78. Кевин де Брёйне дебютировал в топ-5 в августе 2012-го и с тех пор сгенерировал 78 ассистов – больше, чем любой другой игрок за это время. У ближайшего конкурента аргентинца Лионеля Месси 76 ассистов.

«Манчестер Сити» – «Лестер» – 5:1

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