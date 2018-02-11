Eurosport
Божественный выстрел издали и еще 3 голища, которыми Серхио Агуэро распотрошил «Лестер»
Аргентинец стал рекордсменом АПЛ по покерам.
«Сити» сгонял ничью с «Лестером» в первом тайме, после чего за дело взялся Серхио Агуэро.
На 48-й минуте Кун замкнул шикарный прострел Кевина де Брёйне.
Спустя 5 минут бельгиец вновь вывел аргентинца под удар, и тот с острого угла прошил Каспера Шмейхеля.
На 77-й минуте Шмейхель решил, что из него плеймейкер выйдет покруче, чем из Де Брёйне, но вместо одноклубника выложил мяч Агуэро.
На сладкое Серхио оставил настоящий шедевр.
- «Сити» победил 5:1.
- По хет-трикам в АПЛ Агуэро (8) уступает только Алану Ширеру (11) и Робби Фаулеру (9).
- Серхио – первый футболист, оформивший покер в трех матчах АПЛ.
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