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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Уверен, что получил бы приз за лучшее поведение среди тренеров»

Моуринью: «Уверен, что получил бы приз за лучшее поведение среди тренеров»
Eurosport

37 мин. назад

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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью считает себя лучшим коучем Премьер-лиги в плане поведения во время матчей.

«Существует столько наград – результат недели, тренер месяца и прочее. Нужно учредить и приз для тренера, который лучше всех ведет себя у боковой линии, а голосовать должны резервные арбитры.

Уверен, что получил бы такой приз. Серьезно. Я не создал ни единой проблемы для резервных арбитров за исключением красной карточки в матче с «Саутгемптоном», когда заступил за линию поля.

Я не застрахован от потери самоконтроля в одном матче. Я не превращусь из плохого в идеального, но я стараюсь, прикладываю усилия, и я счастлив, как все складываются», – заявил Моуринью, слова которого приводит Sky Sports.

  • 11 февраля «МЮ» сыграет на выезде с «Ньюкаслом».
  • «Красные дьяволы» идут вторыми в таблице АПЛ, уступая только «Сити».

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