Моуринью ограждает игроков от критики и ставит крутую защиту. Космическая чушь, не верьте

Во время второго прихода в «Челси» Жозе пожаловался, что на ведущих каналах нет ни одного эксперта среди экс-игроков «синих», зато сразу несколько представляют и, соответственно, защищают «Ливерпуль». Моуринью подчеркнул, что это влияет на отношение медиа к его клубу, хотя у самого португальца завязался отличный коннект с журналистами.

Ярче всего это характеризуют травоядные колонки Данкана Кастлса из The Sun (репортер не сказал ни одного плохого слова в адрес Жозе и всегда выгодно выставляет Моу, когда сравнивает его с Гвардиолой) и уже культовая фраза «мастер-класс от Моуринью». Sky использует ее после каждой победы Особенного в фирменном оборонительном стиле.

Посыл реплики прост: Моуринью выстраивает бетонную защиту, равных португальцу в этом нет. Стереотип так глубоко засел в головах, что Жозе получает похвалу после матчей, в которых добился своего только благодаря фарту и космическим спасениям вратаря.

В этом сезоне «Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» и победил «Арсенал»: оба матча «дьяволы» проводили на выезде, поэтому четыре очка против прямых конкурентов – отличный результат. Первичные данные вроде владения мячом (37,8% и 24,9%) говорят о том, что Моуринью вновь выдал мастер-класс. По факту Жозе в обоих матчах отскочил.

«Юнайтед» позволил соперникам нанести 52 удара, предложил в ответ всего 14. Разница в качестве ударов (xG) дополняет картину: согласно модели ожидаемых голов, «Ливерпуль» наработал на два гола, «Арсенал» – минимум на четыре. Статистика явных моментов тоже не в пользу Жозе: в первом матче 0:2, во втором – 3:5.

Сохранить лицо помогли сейвы Де Хеа. В общей сложности Давид отбил 21 удар на «Энфилде» и «Эмирейтс» – это на семь больше, чем его партнеры сподобились нанести по чужим воротам (необязательно в створ). Спасения испанца весь сезон маскируют провалы «Юнайтед» в защите: если отталкиваться от продвинутой метрики, «дьяволы» должны были пропустить на 13 голов больше (31 мяч вместо реальных 18).

В таблице ожидаемых пропущенных мячей «МЮ» идет на пятом месте, опережая только одного признанного топа (естественно, «Арсенал»). Забавно, что «Юнайтед» гораздо ближе к показателям «Вест Бромвича», чем «Ливерпуля», и на одинаковом отдалении от лидера («Сити») и худшей команды АПЛ («Стока»).

Лидеры АПЛ по ожидаемым пропущенным мячам

Второй миф о Моуринью устоялся еще после первого пришествия в Англию и связан с работой за пределами поля: Жозе ограждает игроков от критики, берет весь удар на себя, а внимание репортеров заостряет на посторонних вещах. В «Реале» стереотип получил развитие. Даже Гвардиола утверждал, что Моу выстраивает осадный менталитет («мы против всего мира»), чтобы сплотить коллектив.

За полтора года в «Юнайтед» у Жозе набралось уже несколько примеров, когда португалец специально избегал критики игроков, хотя она прямо напрашивалась. После позорной ничьи с «Суонси» в прошлом сезоне Моуринью сказал, что у него ровно ноль претензий к парням, которые упустили победу против аутсайдера АПЛ. После вылета из Кубка Лиги от «Бристоля» португалец предпочел похвалить соперника, выступающего в Чемпионшипе.

В обоих случаях Моуринью приводил адекватные аргументы: в первом сослался на усталость и травмы футбиков, во втором – списал все на невезение и достойную игру при плохом результате. Похвальная реакция, но ее все еще недостаточно, чтобы поверить в миф: когда игроки не выполняют тренерскую установку, Моуринью реально слетает с катушек.

Реплики Жозе после таких матчей делятся на два типа – коуч принижает интеллект отдельного игрока или снимает с себя всю ответственность за результат, поскольку идеально подготовил команду.

В прошлом сезоне досталось Люку Шоу – в поражении от «Уотфорда» португалец обвинил фулбека. После Моуринью заявил, что защитник ужасно читает игру и хорош, только когда он располагается на ближнем к нему краю. Травля закончилась лишь этой зимой: из-за кризиса травм и дисквалификации Янга португалец, наконец, вспомнил о Шоу и выпустил его на пять матчей подряд.

Наряду с Люком через унижения прошли Джо Коул, Мхитарян и даже Озил – атакующих игроков Моуринью разносил за слабую вовлеченность в игру без мяча. С аналогичной частотой Жозе кичится умением разобрать соперника: когда команда не следует его инструкциям, Особенный устраивает публичную экзекуцию всем.

«Мою работу предали. Я четыре дня изучал «Лестер» и определил четыре типичных комбинации, после которых они забили большинство голов. После двух из них нам как раз и забили. Я вдалбливал это в игроков, вы можете сами у них спросить», – вопил Жозе после заключительного матча в «Челси».

От смены клуба ничего не поменялось. Только в этом сезоне Моуринью дважды набросился на команду. После поражения от «Челси» Жозе напомнил, что всю неделю разбирал взаимодействие между Аспиликуэтой и Моратой. Единственный гол «Юнайтед» пропустил с навеса одного испанца на другого, соответственно, коуч остался не при делах.

Наконец, Моуринью знал, как избежать быстрого гола от «Тоттенхэма» полторы недели назад. «Мне смешно, потому что мы тщательно анализируем соперника, а игроки знают, с чем столкнутся на поле. Они знали, кто у «Тоттенхэма» делает длинный пас, они знали, что заброс идет на Кейна, они знали, что он пересекает центр поля еще до стартового свистка. Мы все знали», – хвалился Жозе.

Эксперт The Guardian Джонатан Уилсон видит в этом не разрушение мифа, а целый тренд: если раньше Жозе мастерски привлекал к себе внимание, то теперь выгораживает себя, ссылаясь на ошибки игроков. Доказательств стало слишком много даже для верных друзей Моуринью в медиа.

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