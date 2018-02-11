«Спасите нас от Венгера». Фанаты «Арсенала» умоляют Карло Анчелотти возглавить клуб

10 февраля Карло Анчелотти заглянул на «Уэмбли» и воочию понаблюдал за победой «Тоттенхэма» над «Арсеналом» (1:0).

«Сегодня на «Уэмбли» хорошее дерби и хорошая атмосфера», – написал Анчелотти.

Итальянец не ожидал, что болельщики «канониров» забросают его мольбами.

«Пожалуйста, приезжайте и возглавьте «Арсенал», пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вы нужны нам».

«Спасите нас от Венгера».

«Пожалуйста, станьте новым тренером «Арсенала».

«Единственный, кто может исправить ситуацию в «Арсенале». #WengerOut».

«Пожалуйста, станьте заменой этому деградирующему тренеру».

«Он станет тренером «Арсенала» в следующем сезоне. Я просто это знаю».

«Арсенал» идет шестым, отставая на 6 очков от четвертой строчки.

Анчелотти побеждал в Премьер-лиге с «Челси» (2009/10).

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