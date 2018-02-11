«Спасите нас от Венгера». Фанаты «Арсенала» умоляют Карло Анчелотти возглавить клуб
«Канониры» пытаются растопить сердце итальянца.
10 февраля Карло Анчелотти заглянул на «Уэмбли» и воочию понаблюдал за победой «Тоттенхэма» над «Арсеналом» (1:0).
«Сегодня на «Уэмбли» хорошее дерби и хорошая атмосфера», – написал Анчелотти.
Итальянец не ожидал, что болельщики «канониров» забросают его мольбами.
«Пожалуйста, приезжайте и возглавьте «Арсенал», пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вы нужны нам».
«Спасите нас от Венгера».
«Пожалуйста, станьте новым тренером «Арсенала».
«Единственный, кто может исправить ситуацию в «Арсенале». #WengerOut».
«Пожалуйста, станьте заменой этому деградирующему тренеру».
«Он станет тренером «Арсенала» в следующем сезоне. Я просто это знаю».
- «Арсенал» идет шестым, отставая на 6 очков от четвертой строчки.
- Анчелотти побеждал в Премьер-лиге с «Челси» (2009/10).