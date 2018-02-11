Экс-футболист сборной Англии Дайер подвергся сексуальному насилию и жил с этим 25 лет

Кирон Дайер занимался в академии «Ипсвича», когда в 12 лет его изнасиловал родной дядя. Дайер рассказал об этом отцу, который не стал подавать заявление в полицию, опасаясь, что это навредит карьере сына.

«Это событие сильно повлияло на мою дальнейшую жизнь. Я долгое время жил с гневом внутри себя и не мог рассказать о случившемся кому-либо еще», – цитирует бывшего футболиста The Mirror.

«Однажды мы были дома одни. Он склонил меня к оральному сексу. Это был такой момент, когда цепенеешь от ужаса, кошмар, от которого не можешь кричать. Он сказал, чтобы я никому не говорил – это наш с ним секрет», – вспомнил подробности Кирон.

На счету Кирона, который завершил карьеру в 2013-м, 33 матча за сборную Англии.

Полузащитник известен по выступлениям за «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Ипсвич», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Мидлсбро».

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