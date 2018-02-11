В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Ньюкаслу» со счетом 0:1. Решающей стала 65-я минута, на которой «сороки» удачно разыграли стандарт. Гол в ворота Де Хеа с нескольких метров забил шотландский полузащитник Мэтт Ритчи.

В составе «МЮ» несколько отличных моментов упустил Марсьяль, в результате чего «красные дьяволы» потерпели пятое поражение в сезоне.

Жозе Моуринью проиграл команде Рафы Бенитеса в шестой раз в карьере. Только Пепу Гвардиоле португалец проигрывал чаще – девять раз

Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», который на 16 очков опережает «МЮ».

Команда Моуринью занимает второе место, опережая на два очка «Ливерпуль».

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