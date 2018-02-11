Мохамед Салах и Роберто Фирмино цинично надругались над «святыми», ассистируя друг другу

В рамках 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» переиграл на выезде «Саутгемптон» со счетом 2:0. Победу «красным» принесла волшебная игра форвардов «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, которые ассистировали друг другу.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет 14 февраля на выезде против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Саутгемптон» минимум на две недели остается в зоне вылета АПЛ – на следующей неделе в Англии будут играться матчи 1/8 финала Кубка Англии.

В этом сезоне Салах поучаствовал в 29 голах «красных» во всех турнирах (22 мяча и 7 ассистов).

«Красные» продолжили сухую серию в играх со «святыми» до четырех матчей.

Последний раз «Ливерпуль» побеждал «Саутгемптон» на его поле в декабре 2015 года.

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