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Игроки «МЮ» – главные дайверы АПЛ. Никто не получает предупреждения за симуляции чаще

Игроки «МЮ» – главные дайверы АПЛ. Никто не получает предупреждения за симуляции чаще
Eurosport

21 мин. назад

Игрокам Моуринью пора выходить на поле в шапочке и купальнике.

В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Ньюкаслу» со счетом 0:1. Желтую карточку за симуляцию получил центральный защитник «МЮ» Крис Смоллинг. Это третье предупреждение манкунианцев в этом сезоне за подобные нарушения – ранее отличились Антонио Валенсия и Андер Эррера. Ни одна другая команда АПЛ не получает предупреждения за дайвинг в этом сезоне чаще, чем «Манчестер Юнайтед».

Решающей стала 65-я минута, на которой «сороки» удачно разыграли стандарт. Гол в ворота Де Хеа с нескольких метров забил шотландский полузащитник Мэтт Ричи.

Начиная с сезона-2015/16 чаще всех в АПЛ за симуляции предупреждался полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли – три раза.

  • Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», который на 16 очков опережает «МЮ».
  • Команда Моуринью занимает второе место, опережая на два очка «Ливерпуль».
  • Ставь на матчи с участием «МЮ» и любой другой команды.

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