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Антонио Конте: «Может, мне не нужно развивать игроков, которые у меня есть»

Конте: «Может, мне не нужно развивать игроков, которые у меня есть»
Eurosport

54 мин. назад

Итальянский тренер по-прежнему недоволен трансферной политикой «Челси».

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что ему следует надавить на руководство «синих», чтобы оно купило ему топовых игроков.

«Обычно я достигаю лучших результатов с игроками, с которыми мне приходится работать. Думаю, я тот тренер, который берет игрока на 6/10 и делает из него игрока на 8/10. Берет игрока на 8/10 и делает из него игрока на 10/10.

Но в чем я очень плох, так это в том, чтобы убедить руководство покупать игроков. Считаю, что в этом аспекте мне есть куда расти. Мне нужно многому научиться у других тренеров, больше говорить с теми, кто очень хорош в убеждении клуба, что надо тратить деньги на топ-футболистов. Один из способов – это, возможно, перестать развивать игроков, которые у меня есть», – сказал Конте.

  • В зимнее трансферное окно «Челси» купил Росса Баркли («Эвертон»), Оливье Жиру («Арсенал») и Эмерсона («Рома»).
  • В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает пятое место.

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