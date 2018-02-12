Антонио Конте: «Может, мне не нужно развивать игроков, которые у меня есть»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что ему следует надавить на руководство «синих», чтобы оно купило ему топовых игроков.

«Обычно я достигаю лучших результатов с игроками, с которыми мне приходится работать. Думаю, я тот тренер, который берет игрока на 6/10 и делает из него игрока на 8/10. Берет игрока на 8/10 и делает из него игрока на 10/10.

Но в чем я очень плох, так это в том, чтобы убедить руководство покупать игроков. Считаю, что в этом аспекте мне есть куда расти. Мне нужно многому научиться у других тренеров, больше говорить с теми, кто очень хорош в убеждении клуба, что надо тратить деньги на топ-футболистов. Один из способов – это, возможно, перестать развивать игроков, которые у меня есть», – сказал Конте.