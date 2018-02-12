Eurosport
«Нет-нет, 1:0». Бенитес поправил журналиста, который с помощью считалочки отстраивал микрофон
Рафа был в хорошем настроении после победы над «Манчестер Юнайтед».
В матче 27-го тура АПЛ «Ньюкасл» на своем стадионе обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).
После игры журналист BBC брал комментарий у главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса и хотел проверить уровень звука.
«Один, два», – сказал журналист, но Бенитес его поправил: «Нет-нет, 1:0».
- «Ньюкасл» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
- «Манчестер Юнайтед» идет на второй строчке, в активе команды Жозе Моуринью 56 очков.
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