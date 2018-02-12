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«Нет-нет, 1:0». Бенитес поправил журналиста, который с помощью считалочки отстраивал микрофон

«Нет-нет, 1:0». Бенитес поправил журналиста, который с помощью считалочки отстраивал микрофон
Eurosport

43 мин. назад

Рафа был в хорошем настроении после победы над «Манчестер Юнайтед».

В матче 27-го тура АПЛ «Ньюкасл» на своем стадионе обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).

После игры журналист BBC брал комментарий у главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса и хотел проверить уровень звука.

«Один, два», – сказал журналист, но Бенитес его поправил: «Нет-нет, 1:0».

  • «Ньюкасл» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
  • «Манчестер Юнайтед» идет на второй строчке, в активе команды Жозе Моуринью 56 очков.

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