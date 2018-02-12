Игрок «Хаддерсфилда» вовремя спустил шорты и засветил достоинство в прямом эфире

В матче 27-го тура АПЛ «Хаддерсфилд» обыграл «Борнмут» (4:1) и покинул зону вылета. Однако внимание болельщиков привлекла не феерическая игра команды Дэвида Вагнера.

Во время одной из пауз камера выхватила главного тренера хозяев, за спиной которого игрок «Хаддерсфилда» стянул с себя игровые шорты и тут же натянул обратно.

Болельщики мгновенно среагировали на это событие: «Скажите, что видели, как запасной «Хаддерсфилда» снял свои шорты. Это финиш».

«Вау! Только что увидел, как запасной «Хаддерсфилда» снял шорты в прямом эфире. Отметка 93:05. Народ, перемотайте!!! Чьи трусы это были?»

Личность игрока так и не установили. А те, кто хочет взглянуть на парня парня, может перейти по ссылке.

«Хаддерсфилд» занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет на счету 27 очков.

«Борнмут» идет десятым, у команды Эдди Хау 31 балл.

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