Instagram

«Есть предложения по разморозке ног?» Лаллана так долго сидел на банке, что превратил пальцы в лед

«Есть предложения по разморозке ног?» Лаллана так долго сидел на банке, что превратил пальцы в лед
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

В Саутгемптоне реально холодно, не езжайте туда.

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:0).

После игры полузащитник «красных» Адам Лаллана, который появился на поле на 79-й минуте, выложил в инстаграм фото, от которого слабонервным станет плохо: пальцы англичанина оказались отморожены.

«Есть предложения по разморозке ног?» – подписал пост Лаллана.

  • Благодаря победе над «Саутгемптоном» «Ливерпуль» приблизился к «Манчестер Юнайтед» на расстояние в 2 очка.
  • «Саутгемптон» после 27-го тура опустился в зону вылета.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Свитер Лекавалье поднялся к небесам и зарядил Кучерова на победную шайбу «Лос-Анджелесу»

03:53
Популярные видео
Все медали второго дня Олимпиады-2018
7 163 просмотров21 ч
«Монреаль» и «Нэшвилл» бодались 60 минут и вдруг все быстро закончили в серии буллитов
1 104 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться