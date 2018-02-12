«Есть предложения по разморозке ног?» Лаллана так долго сидел на банке, что превратил пальцы в лед
В Саутгемптоне реально холодно, не езжайте туда.
В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:0).
После игры полузащитник «красных» Адам Лаллана, который появился на поле на 79-й минуте, выложил в инстаграм фото, от которого слабонервным станет плохо: пальцы англичанина оказались отморожены.
«Есть предложения по разморозке ног?» – подписал пост Лаллана.
- Благодаря победе над «Саутгемптоном» «Ливерпуль» приблизился к «Манчестер Юнайтед» на расстояние в 2 очка.
- «Саутгемптон» после 27-го тура опустился в зону вылета.
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