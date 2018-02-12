Пеннант засветился в секс-видео с участием своей жены и получил пинка из клуба 7 дивизиона Англии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джермейн Пеннант засветился в интимном видео со своей женой Элис Гудвин.

Его супруга открыто подрабатывает вебкам-моделью. 4 фунта – и ты увидишь Элис в групповом чате, 6 фунтов – она разденется для тебя приватно.

Во время одного из последних сеансов зрители заметили Пеннанта, узнав его по татуировкам. «Я был шокирован, узнав, как низко он опустился», – написал возмущенный пользователь.

Эпизод привел к тому, что Пеннанту пришлось покинуть клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии «Биллерики Таун», где он до недавнего времени выступал.

Пеннант отверг обвинения: «Это смешно, я женатый человек, живу со своей женой и ее дочерью. Ситуацией сейчас занимаются наши адвокаты».

Пеннант мог выбрать другой способ заработка и не вебкамить за донаты. Инфа сотка.

«Биллерики Таун» был 15-м клубом в карьере Пеннанта.

Когда-то полузащитник выступал за «Арсенал» и «Ливерпуль».

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