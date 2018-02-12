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Хосеп Гвардиола: «Кевин Де Брёйне выиграет «Золотой мяч»

Гвардиола: «Де Брёйне выиграет «Золотой мяч»
Eurosport

1 час назад

Босс «Манчестер Сити» не сомневается, что его полузащитник круче всех.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал перфоманс Кевина Де Брёйне в матче против «Лестера» (5:1), в котором бельгиец отдал 3 ассиста.

«Может ли Де Брёйне выиграть «Золотой мяч»? Без сомнений. Это не одна игра в его исполнении, он демонстрирует подобный уровень на протяжении всего сезона. Каждые три дня он играет подобным образом.

Кевин знает, как и все мы, что для достижения высших целей нужно выигрывать титулы. Титулы, титулы, много титулов. В Европе трудно найти еще одного такого игрока, как Де Брёйне», – сказал Гвардиола.

  • В сезоне АПЛ-2017/18 Де Брёйне забил 7 голов и отдал 15 ассистов.
  • «Манчестер Сити» занимает в АПЛ первую строчку с 16-очковым отрывом.

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