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Хосеп Гвардиола: «Кевин Де Брёйне выиграет «Золотой мяч»
Босс «Манчестер Сити» не сомневается, что его полузащитник круче всех.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал перфоманс Кевина Де Брёйне в матче против «Лестера» (5:1), в котором бельгиец отдал 3 ассиста.
«Может ли Де Брёйне выиграть «Золотой мяч»? Без сомнений. Это не одна игра в его исполнении, он демонстрирует подобный уровень на протяжении всего сезона. Каждые три дня он играет подобным образом.
Кевин знает, как и все мы, что для достижения высших целей нужно выигрывать титулы. Титулы, титулы, много титулов. В Европе трудно найти еще одного такого игрока, как Де Брёйне», – сказал Гвардиола.
- В сезоне АПЛ-2017/18 Де Брёйне забил 7 голов и отдал 15 ассистов.
- «Манчестер Сити» занимает в АПЛ первую строчку с 16-очковым отрывом.
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