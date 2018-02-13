Eurosport
Экс-глава академии «Арсенала»: «Мы отвергли Харри Кейна, потому что он был толстым»
«Канониры» не поверили в мальчика и нажили себе смертельного врага.
Экс-футболист и бывший глава академии «Арсенала» Лиам Брейди рассказал, почему «канониры» допустили одну из худших ошибок в своей истории.
«У Кейна есть характер, который заставляет его неуклонно прогрессировать. Сразу после Месси, Роналду и Левандовского идет он. Цифры говорят сами за себя. И ему всего 24 года.
Правда, что мы отвергли Кейна? К сожалению, да. Он был толстым и не слишком спортивным, из-за чего мы допустили ошибку. Даже «Тоттенхэм» 3-4 раза отправлял его в аренды.
Но благодаря своей целеустремленности Кейн построил выдающуюся карьеру. Он это заслужил», – сказал Брейди в интервью Corriere della Sera.
Кейн с Дэвидом Бекхэмом в 2005 году.
- Кейн занимался в школе «Арсенала» в 8-летнем возрасте, но в итоге был забракован клубом. Спустя два года Харри осел в «Тоттенхэме».
- 10 февраля Кейн похоронил «Арсенал» в лондонском дерби.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте