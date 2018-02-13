Getty Images
Don Balon: «Ювентус» готов заплатить 250 миллионов евро за Харри Кейна
222 миллиона евро за Неймара? Ахахахаха.
Туринский «Ювентус» хочет обновить линию нападения. Приоритетным вариантом усиления является форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. Об этом сообщает Don Balon.
Итальянцы жаждут найти мощного партнера в нападении Пауло Дибале и готовы заплатить «шпорам» 250 миллионов за английского страйкера.
За Харри Кейна с «Ювентусом» конкурирует мадридский «Реал».
- Самый дорогой трансфер в истории футбола – Неймар: он перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
- В 30 матчах сезона-2016/17 харри Кейн забил 29 голов и отдал 7 ассистов.
- Статистика в сезоне-2017/18 немногим хуже: англичанин забил 23 мяча в 26 матчах и 1 раз ассистировал партнеру. Сколько голов он забьет по окончании сезона?
Самый спортивный канал в телеграме
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте