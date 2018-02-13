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Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт пропустит 4-6 недель и не сыграет в двух матчах против «Сити»

Ляказетт пропустит 4-6 недель и не сыграет в двух матчах против «Сити»
Eurosport

3 мин. назад

Зато не придется лететь в холодную Швецию на матч Лиги Еропы.

«Арсенал» в ближайшее время не сможет рассчитывать на экс-самого дорого футболиста в истории клуба Александра Ляказетта.

13 февраля 26-летний форвард перенес артроскопическую операцию на левом колене. Как сообщает официальный сайт «Арсенала», француз проведет в лазарете от 4 до 6 недель.

Ляказетт пропустит матчи с «Эстерсундом» в Лиге Европы и две игры против «Манчестер Сити» – в Премьер-лиге и финале Кубка английской лиги.

  • Ляказетт перешел в «Арсенал» перед стартом сезона-2017/18 за рекордные 53 млн евро. Позже рекорд француза перебил Пьер-Эмерик Обамеянг (63,75 млн евро).
  • В 29 официальных матчах за лондонский клуб Александр забил только 9 голов.
  • 10 февраля Ляказетт отыграл 26 минут в матче с «Тоттенхэмом», выйдя на замену во втором тайме.

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