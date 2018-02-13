Eurosport
Забавнейший танец Патриса Эвра, которым он отпраздновал контракт с «Вест Хэмом»
36-летний француз вновь развлекается в социальных сетях.
7 февраля изгнанный из «Марселя» Патрис Эвра подписал контракт с «Вест Хэмом» до конца сезона.
Спустя несколько дней француз опубликовал до колик смешное видео в инстаграме. По сюжету, Эвра из разговора в телефонной будке узнает о контракте, сходит с ума и начинает куролесить.
«Парни, я возвращаюсь в Премьер-лигу. У! Хэй! Я так счастлив».
- 2 ноября Эвра ударил болельщика перед матчем Лиги Европы против «Витории Гимарайнш» и был удален еще до стартового свистка.
- «Марсель» отстранил футболиста, а затем разорвал с ним контракт.
- Эвра провел в АПЛ в 8,5 сезонов, выступая за «МЮ».
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