Забавнейший танец Патриса Эвра, которым он отпраздновал контракт с «Вест Хэмом»

7 февраля изгнанный из «Марселя» Патрис Эвра подписал контракт с «Вест Хэмом» до конца сезона.

Спустя несколько дней француз опубликовал до колик смешное видео в инстаграме. По сюжету, Эвра из разговора в телефонной будке узнает о контракте, сходит с ума и начинает куролесить.

«Парни, я возвращаюсь в Премьер-лигу. У! Хэй! Я так счастлив».

2 ноября Эвра ударил болельщика перед матчем Лиги Европы против «Витории Гимарайнш» и был удален еще до стартового свистка.

«Марсель» отстранил футболиста, а затем разорвал с ним контракт.

Эвра провел в АПЛ в 8,5 сезонов, выступая за «МЮ».

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