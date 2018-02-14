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Президент профсоюза футболистов Англии Тэйлор расщедрился и поднял себе зарплату на 1 миллион евро

Президент профсоюза футболистов Англии расщедрился и поднял себе зарплату на 1 миллион евро
Eurosport

1 час назад

Неплохо устроился.

Президент профсоюза футболистов Англии Гордон Тэйлор подвергся критике за высокую зарплату. В опубликованных счетах Ассоциации оказалось, что в этом году зарплата Тэйлора составит около 2,74 миллиона евро, что на один миллион больше, чем в прошлом.

По уровню зарплаты Тэйлор стоит на одном месте с директорами «Арсенала» и «Тоттенхэма», тогда как, к примеру, доход представителя высшего руководства «Эвертона» составлял всего 380 тысяч евро, пишет The Telegraph.

Профсоюз футболистов Англии финансирует медицинские исследования бывших футболистов на предмет болезней Альцгеймера и деменции. Для сравнения, на такой проект в этом году было выделено всего 110 тысяч евро.

«Это как ударить по зубам. Тэйлор должен уйти в отставку», – заявила Доун Астл, дочь умершего от деменции форварда «Вест Бромвича» Джеффа Астла.

  • В 2016-м The Telegraph провела 10-месячное расследование, в ходе которого были найдены доказательства коррупции и взяточничества в английском футболе. По итогам расследования пост главного тренера сборной Англии оставил Сэм Эллардайс.
  • Тэйлор занимает пост президента Ассоциации с 1981 года.

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