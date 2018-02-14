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Люк Шоу поздравил всех с днем Валентина, выложив провокационную гифку с поцелуем Давида Де Хеа
У любви нет преград.
Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу в ироничной манере поздравил всех с Днем влюбленных. Игрок «МЮ» запостил в твиттер гифку матча против «Эвертона», на которой он целует вратаря команды Давида Де Хеа.
В 2015-м англичанин развеял слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации.
- В 2016 году Шоу получил двойной перелом ноги, после которого пропустил 9 месяцев.
- Из-за травмы футболист пропустил остаток сезона и не поехал во Францию на чемпионат Европы, где Англия вылетела уже на стадии 1/8 финала.
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