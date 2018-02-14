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Люк Шоу поздравил всех с днем Валентина, выложив провокационную гифку с поцелуем Давида Де Хеа

Шоу поздравил всех с днем Валентина, выложив провокационную гифку с поцелуем Де Хеа
Eurosport

1 час назад

У любви нет преград.

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу в ироничной манере поздравил всех с Днем влюбленных. Игрок «МЮ» запостил в твиттер гифку матча против «Эвертона», на которой он целует вратаря команды Давида Де Хеа.

В 2015-м англичанин развеял слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации.

  • В 2016 году Шоу получил двойной перелом ноги, после которого пропустил 9 месяцев.
  • Из-за травмы футболист пропустил остаток сезона и не поехал во Францию на чемпионат Европы, где Англия вылетела уже на стадии 1/8 финала.

Фейсбук очень спортивен и приятен

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