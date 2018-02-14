Гари Невилл поздравил подписчиков с Днем всех влюбленных, выложив фото поцелуя с Полом Скоулзом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поздравил подписчиков с Днем всех влюбленных.

Англичанин выложил в инстаграм старую фотографию, где он целует партнера по команде Пола Скоулза, и добавил подпись: «Happy ❤️ Day».

Невилл выступал за «МЮ» на протяжении 20 лет и выиграл 20 трофеев.

А еще День влюбленных топово отметили в MLS. Или не очень.

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