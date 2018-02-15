L’Equipe: Поль Погба разочаровался в «МЮ» и хочет в «Реал»

Полузащитник «МЮ» Поль Погба попробует сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации L’Equipe, француз расстроен переходом в английский клуб из-за ухудшившихся отношений с Жозе Моуринью и игрового стиля команды. Также на настрой Поля негативно повлиял сорвавшийся трансфер партнера по сборной Франции и друга Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что Жозе оставил Поля в запасе на матч с «Хаддерсфилдом» из-за лени футболиста при игре в обороне.

Источник утверждает, что Погба больше не хочет выступать за «МЮ» и хочет перебраться в «Реал», об игре за который мечтает с детства.

На счету 24-летнего француза 3 гола и 10 ассистов в 23 матчах сезона-2017/18. Здесь можно грузить на его стату.

Transfermarkt оценивает Поля в 90 млн евро.

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