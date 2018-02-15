Антонио Конте подарили футболку «МЮ», подписанную Жозе Моуринью. Его взгляд не передать словами

Зимой Жозе Моуринью попросили расписаться на футболке «Манчестер Юнайтед». Он сделал это и лишь потом увидел, что на спине напечатано имя главного тренера «Челси» – Антонио Конте.

На пресс-конференции лондонского «Челси» Антонио Конте презентовали подписанную Особенным футболку «Юнайтед». Лицо итальянца, долго ругавшегося с Моуринью через прессу, – это очень крутой микс эмоций.

«Синие» идут четвертыми в АПЛ, отставая от лидера чемпионата, «Манчестер Сити», на 19 очков.

«МЮ» идет вторым с 56 баллами (-16 от «горожан»). Между «дьяволами» и «синими» 3 очка. Сохранит ли «Юнайтед» отрыв в следующем туре?

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