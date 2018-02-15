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Антонио Конте подарили футболку «МЮ», подписанную Жозе Моуринью. Его взгляд не передать словами

Конте подарили футболку «МЮ», подписанную Моуринью. Его взгляд не передать словами
Eurosport

13 мин. назад

Это точно не актерская игра.

Зимой Жозе Моуринью попросили расписаться на футболке «Манчестер Юнайтед». Он сделал это и лишь потом увидел, что на спине напечатано имя главного тренера «Челси» – Антонио Конте.

На пресс-конференции лондонского «Челси» Антонио Конте презентовали подписанную Особенным футболку «Юнайтед». Лицо итальянца, долго ругавшегося с Моуринью через прессу, – это очень крутой микс эмоций.

  • «Синие» идут четвертыми в АПЛ, отставая от лидера чемпионата, «Манчестер Сити», на 19 очков.
  • «МЮ» идет вторым с 56 баллами (-16 от «горожан»). Между «дьяволами» и «синими» 3 очка. Сохранит ли «Юнайтед» отрыв в следующем туре?

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