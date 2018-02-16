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Клод Пюэль: «Манчестер Сити» сделал первое предложение Марезу за 1-2 дня до трансферного дедлайна

Пюэль: «Манчестер Сити» сделал первое предложение Марезу за 1-2 дня до трансферного дедлайна
Eurosport

6 мин. назад

Но Sky Sports обладает другой информацией.

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль обвинил «Манчестер Сити» в неуважении после сорвавшегося перехода Рияда Мареза. «Сделать предложение за один или два дня до зимнего дедлайна – не знаю, нормально ли это», – сказал Пюэль.

Но по данным Sky Sports, «Манчестер Сити» вел переговоры с клубом Мареза более чем за неделю до закрытия трансферного окна. Если бы в «Сити» знали, что «Лестер» точно не отпустит алжирского полузащитника, то не стали бы начинать переговоры.

  • Марез принял участие в поражении «Лестера» от «Манчестер Сити» (1:5) в 27-м туре чемпионата Англии.
  • «Лестер» требует за Рияда минимум 90 миллионов евро.

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