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The Mirror: Джон Терри вернется в «Челси», чтобы стать тренером

The Mirror: Терри вернется в «Челси», чтобы стать тренером
Eurosport

1 час назад

Легенда хочет вести родной клуб к победам с тренерской скамейки

Бывший капитан «Челси» Джон Терри планирует вернуться в родной клуб в июле и начать тренерскую карьеру.

Как стало известно The Mirror, 37-летний англичанин рассчитывает дослужиться до главного тренера «синих».

Нынешний главный тренер «Челси» Антонио Конте может покинуть клуб летом из-за конфликта с игроками и руководством.

  • Терри выступал за «Челси» в 1998-2017 годах, провел 717 матчей, стал пятикратным чемпионом Англии, выиграл 5 Кубков Англии, 2 Суперкубка, 3 Кубка английского Лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы.
  • Сезон-2017/18 Терри проводит в «Астон Вилле» в Чемпионшипе. Его контракт истечет летом.

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