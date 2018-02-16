«Все говорили, что эта команда мертва». Тренер «Суонси» идет по графику «Сити» и жжет круче Клоппа

Если вы топите за «Арсенал», но у вас не укладываются в голове поступки Арсена Венгера, вы просто не заглядывали в «Суонси» и слишком жалели себя. Валлийский клуб уничтожает свою репутацию так же грамотно, как гостиница «Космос» в Москве: из ролевой модели для всех новичков АПЛ команда превратилась в сплошное посмешище.

Два года назад владельцы забили на мнение фанатов при смене собственников – и это при том, что именно болельщики помогли клубу избежать ликвидации в середине нулевых. Новые американские инвесторы меняют тренеров каждые полгода, а команда лишилась фирменного стиля с акцентом на владение мячом. «Суонсилоны» больше не существует.

Единственная причина для гордости в городе – Карлуш Карвальял. Португалец зажег новую жизнь в «Суонси» после назначения в конце года, расположил к себе апатичных игроков и разрывает британские медиа. Репортеры так ценят реплики Карвальяла, что The Telegraph отправила интервью с тренером в премиум-раздел.

Первым делом Карлуш занялся трансферами и затроллил бюджет, который ему выделили скряги из Штатов: «У нас есть деньги на сардины, но я мечтаю о лобстерах». Такое же необычное отношение к деньгам Карвальял показывал в «Шеффилд Уэнсдей». На одной из пресс-конференций коуч достал из штанин 20-фунтовую купюру, смял ее и произнес: «Как видите, это все те же 20 фунтов». Намек такой: как бы плохо не играли парни, они по-прежнему ему дороги.

Бедственное положение «Суонси» приводит даже к проблемам с интернетом. В конце января Карвальял признался: боссы клуба попросили его экономить трафик на мобильном. В оправдание Карлуш заметил, что ему нужно готовиться к игре, а на базе «Суонси» все плохо с вайфаем.

Если бы Карвальял только фриковал, эффект от шуточек выдохся бы уже через неделю. Вместо этого Карлуш сочетает стендап с убойными результатами. Сонъён Ки подтверждает: «Он говорит нам, что смеяться здорово и даже полезно, но во время работы нужно сосредоточиться. Он взбодрил команду, заставляет всех нас придерживаться тактического плана, и это неизебжно отразилось в таблице».

Несмотря на полтора месяца работы в клубе, Карвальял уже набрал больше очков, чем его предшественник Пол Клемент – 14 против 13. Если брать в расчет только отрезок при Карлуше, то «Суонси» идет по графику «Манчестер Сити» (тоже 14 очков) и опережает «Юнайтед» (13), «Челси» и «Арсенал» (по 11).

Карвальял намекнул, что секрет в усиленной подготовке: «Вы даже не представляете, сколько времени мы тратим на анализ соперников!» В современных условиях это едва ли ноу-хау, но Карлуш подкрепляет крутые идеи счетом на табло. «Суонси» оголил хаотичный прессинг «Арсенала» и надавил на слабости «Ливерпуля» и «Лестера» на стандартах.

После победы над «канонирами» Сэм Клукас сказал, что команда Венгера дает больше времени на работу с мячом, чем банда Клоппа. «Суонси» воспользовался недостатком «Арсенала», переиграл топ-клуб по ударам (12 против 9) и просто разгромил по явным моментам (5 против 2).

Остановить «Ливерпуль» (на тот момент серия из 18 матчей без поражений) удалось уже с помощью компактной защиты. Карвальял не поленился и популярно объяснил план на игру, не прибегая к стрелочкам и кружочкам. «Если поместить болид «Формулы-1» в лондонский трафик, где машины передвигаются со скоростью 4 мили в час, едва ли они быстро поедут», – произнес португалец.

Наконец, последнюю победу над «Бёрнли» Карвальял одержал благодаря смелым заменам. Во втором тайме Карлуш убрал левого защитника и выпустил сразу двух страйкеров. Давление воплотилось в результат, а Карвальял снова ударился в аллегории: «Мы выпустили двух нападающих? Да, потратили все мясо на барбекю, зато победили!»

Только разговорами о еде Карлуш не ограничился. На прошлой неделе Карвальял притащил на пресс-конференцию традиционный португальский десерт с кремом и угостил собравшихся. На журналистов это произвело такое же впечатление, как и шарм великого Клаудио Раньери: итальянец обходил каждого репортера перед тем, как сесть за стол, и обменивался рукопожатиями со всеми.

В этом сезоне за выживание в АПЛ бьются сразу 10 команд – даже после магической встряски от Карвальяла «Суонси» недалеко угнал от зоны вылета в Шип. Карлуш не такой сноб и смотрит на все с оптимизмом. «Когда я приехал сюда, все говорили, что команда мертва. Когда мы обыграли «Уотфорд», пара человек заметили, что, возможно, она еще дышит. После того как мы победили «Ливерпуль», мы покинули палату интенсивной терапии. А сейчас мы близки к тому, чтобы вообще покинуть больницу – совсем скоро врач отпустит нас домой».

С Карлушем Карвальялом следить за выздоровлением больного невероятно весело.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Неймар прокачал передачи, «Мадрид» бомбит навесами. «Реал» против «ПСЖ» – уникальная битва стилей

Моуринью ограждает игроков от критики и ставит крутую защиту. Космическая чушь, не верьте