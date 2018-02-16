Эрик Ламела больше не нарцисс. 13 месяцев лечения, депрессия и паралич брата позади

Длинноволосый пацан на камеру чеканил мяч Roteiro у витрины закрытого магазина. Рядом с оператором толпились еще несколько человек явно не из этого района. Прохожие удивлялись, чем такую многочисленную съемочную группу привлек жонглирующий мальчик.

«Когда ему было шесть или семь, я понял, что он талантлив. И я знал, что он станет очень хорошим игроком», – почти каждый родитель видит в сыночке будущую звезду футбола, но Хосе Ламела действительно разглядел у ребенка дар.

В семь лет смешной мальчик попал в академию клуба «Ривер Плейт». В 12 аргентинцем заинтересовалась «Барселона». «Блауграна» заметила рекорды результативности и предложила мальчишке 160 тысяч долларов в год. Солидный кэш сильно бы помог семье Ламелы: Эрику и братьям светило бесплатное образование и проживание в столице Каталонии. Когда-то аналогичным оффером «сине-гранатовые» переманили Лионеля Месси. Но Ламела не ушел из «Ривера».

«Мы остались в Аргентине, потому что Ламела был слишком молод для переезда в Европу. На него обрушился бы груз ответственности за то, что всей семье пришлось переехать в Испанию ради него. Я не хотела, чтобы на него это давило. В 12 футбол должен дарить удовольствие, а не давить и превращаться в работу», – мама Эрика, Мириам, не потеряла рассудок из-за денег и выбрала наиболее комфортный для семьи и сына вариант.

Телевидение, интерес «Барселоны», куча кубков, индивидуальных наград, бомбардирские рекорды – Ламела догадывался, что он крут: «Мне нравится, что люди смотрят на меня. Я отличаюсь от других людей».

Эрик ЛамелаEurosport

«Моя мечта – выиграть чемпионат мира с Аргентиной. Как Марадона. Мне кажется, я рожден, чтобы играть в футбол. Все рождены для чего-то. Я – для футбола», – еще одна цитата, которая подчеркивает самолюбие 12-летнего Ламелы. 5 лет спустя он дебютировал за основную команду «Ривер Плейта», через полгода забил первый гол.

Нарциссизм и неровный характер аргентинца проявились после переезда в Европу. Перейдя в «Рому» за 17 миллионов евро в ноябре 2011 года, он почти сразу же поругался с Пабло Освальдо: центрфорварду очень не понравилось, что Эрик не дал ему пас в одном из эпизодов матча против «Удинезе». В раздевалке Освальдо напихал Ламеле, но выбрал неправильную мишень для гнева. Ламела не отвечал на претензии партнера. Тогда Пабло подошел вплотную и рявкнул: «Слышь, ты. Отвечай, когда старшие задают вопрос!» «Ой, да заткнись ты. Ты не Марадона», – ответ аргентинца разгневал итальянца. Пощечина обожгла лицо Ламелы. Игроков быстро разняли.

В конце сезона-2011/12 «Рома» уступала «Ювентусу» 0:4. У римлян сдавали нервы. Жесткий стык, желтая карточка Бояну Кркичу. Ламела и Лихтштайнер с жаром обсуждали эпизод, игрок «Ювентуса» показал Эрику четыре пальца – столько забили «бьянконери». Ламела в ответ плюнул и получил трехматчевую дисквалификацию. «Рома» не оспаривала решение дисциплинарного корпуса и чуть позже опубликовала извинение аргентинца.

Возвращение римлян в Италию с мини-сбора в январе следующего года вызвало ажиотаж в аэропорту «Фьюмичино»: десятки людей окружили команду в надежде урвать автограф или селфи. Секьюрити оттесняли глоров, и футболисты практически без проблем добрались до клубного автобуса.

Кроме Ламелы. Он остановился раздавать автографы и фоткаться с фанами. Ему было приятно внимание толпы, он потерял счет времени. Автобус с командой долго ждал Эрика, футболистов раздражала задержка отправления. Тренерский штаб психанул и дал команду жать на газ. Ламела, увлеченный приватной автограф-сессией, добирался до базы на такси.

«Эрик намного сильнее, чем другие дети. Он улучшает игру всей команды. Но важнее то, что он хорошо ведет себя на поле и уважает других», – когда Ламеле было 12, его тренер Адриан Реами фанател не только от игры юнца, но и от его поведения. За семь лет самолюбование Эрика усилилось.

Но это никак не сказалось на его игре.

Эрик ЛамелаGetty Images

Ламела всегда выкладывался на максимум. Его движения были эффектными и эффективными. В 29 матчах дебютного сезона он набрал 4+9 по системе гол+пас, сезон спустя – 15+5 в 33 играх Серии А.

Резкий скачок результативности Ламелы связан с возвращением в «Рому» Зденека Земана – он сменил Луиса Энрике, который занял лишь седьмое место в сезоне-2011/12. Команды легендарного чеха играют в гиператакующий футбол схемой 4-3-3, Ламела передвинулся с позиции вингера выше и стал играть флангового форварда, чаще оказывался на ударной позиции. «Что я могу сказать о своих голах? Думаю, во многом это заслуга нашего тренера. Мне очень комфортно работать под руководством Земана, да и партнеры у меня просто великолепные», – объяснял аргентинец.

В последний день трансферного окна лета-2013 на «Рому» с оффером по Ламеле вышел «Тоттенхэм». Лондонцы уже почти продали Гарета Бэйла и старались по максимуму компенсировать потери. Тем же летом «шпоры» подписали Этьена Капу, Кристиана Эриксена, Влада Кирикеша и Насера Шадли, а Роберто Сольдадо и Паулиньо стали самыми дорогими покупками в истории клуба.

«Рома» и «Тоттенхэм» сошлись на 30 миллионах евро, и лондонцы в третий раз за окно оформили рекордный трансфер. Переход аргентинца был большим риском: во-первых, на репутации футболиста было несколько серых пятен, во-вторых, не все латиноамериканцы вытягивают АПЛ по физике.

Ламела долго привыкал к Англии. Причин несколько: незнакомый язык, стиль игры, сильно отличающийся от кальчо, и похищение младшего брата накануне одного из первых матчей за клуб. За Акселя Ламелу, жившего с семьей в Буэнос-Айресе, потребовали выкуп в 5 тысяч песо (примерно 600 евро).

Родители старались уладить вопрос без полиции: никто не хотел рисковать жизнью Акселя. Они заплатили выкуп и вернули младшего в семью, но киднеппинг сильно ударил по психике Ламелы.

Он долго не приходил в себя после случившегося. Первый сезон в составе «Тоттенхэма» он провалил, часто оставался на скамейке и вне заявки, забил лишь один мяч – «Шерифу» в Лиге Европы. «Думаю, мне нужно еще немного времени. Я хорошо себя здесь чувствую, но в плане адаптации все совсем по-другому», – признался Ламела в октябре 2013-го. В итоге за четыре сезона в «Тоттенхэме» он так и не показал того, за что влюбил в себя Буэнос-Айрес и Рим.

Эрик ЛамелаGetty Images

В октябре 2016 года Ламела получил травму бедра. Казалось, что повреждение быстро заживет, но лечение затянулось. Аргентинцу понадобились две операции. Выздоровление осложнялось тяжелым психологическим состоянием: с братом Акселем снова случилась беда. 21-летний паренек неудачно упал в бассейне и ударился головой. Паралич.

Маурисио Почеттино отпустил Эрика к брату. Ламела неделю провел в Аргентине с Акселем. Младший брат лишь спустя несколько месяцев начал двигаться. Правда, его жизнь сильно отличается от той, что была до трагедии – Аксель прикован к инвалидному креслу.

По возвращении в Англию он узнал о смерти любимого пса Симбы, и депрессия усилилась. Собака была для него больше, чем питомцем, – он считал Симбу полноценным членом семьи. Ламела ходил мертвым, как призрак. Лечение бедра не помогало. Эрику было очень тяжело.

С разрешения тренерского штаба он смотался в Италию – отдохнуть и встретиться со знакомым физиотерапевтом. Тот предложил полузащитнику экспериментальное лечение бедра без операции. Ламела доверился, но боли не прошли. Аргентинец лишь потерял время: за этот период он мог лечь под нож и быстрее восстановиться, но в итоге провел без футбола больше года.

«Врачи все время твердили, что мне станет лучше, и я вернусь на прежний уровень, но мысли в голове не позволяли расслабиться. Я постоянно сомневался. Я боялся, что уже никогда не смогу нормально играть», – делился переживаниями Ламела.

Спустя 13 месяцев Эрик наконец вышел на поле. Сначала в составе молодежки «Тоттенхэма». Аргентинец сыграл против перспективных ребят «Челси», а через 10 дней Почеттино включил его в заявку на матч с «Лестером».

Эрик ЛамелаGetty Images

За несколько минут до начала матча Эрик вместе с другими резервистами уселся на скамейке запасных. Игра у «Тоттенхэма» не шла: «Лестер» забил два крутейших мяча и вел к перерыву 2:0. В начале второго тайма ассистент Почеттино подошел к Эрику и произнес слово, которого вингер ждал столько месяцев: «Разминайся».

78-я минута: Эрик меняет Кристиана Эриксена. Вот оно, то самое чувство. Ламела сразу же включается в игру. Сон Хынмин отдает передачу на него. Первое касание – обработка мяча, второе – проникающий пас в штрафную за спину защитникам, на Харри Кейна. Англичанин пробил в касание – отставание сократилось.

«Это был прекрасный момент», – даже после поражения Ламела светился от счастья.

Эрик изменился. Из самовлюбленного парнишки, который считает себя новым Марадоной и хочет повторить его подвиг, он эволюционировал в зрелого мужчину. К 25 годам Эрик пережил очень многое. Серьезные испытания судьбы закалили его и сделали сильнее.

Он уже не станет новым Марадоной, но у Эрика своя история. И такой Ламела, который встает после каждого падения и бросается на проблемы с удвоенной силой, восхищает больше, чем длинноволосая звезда пыльных аргентинских площадок.

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